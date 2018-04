Kunst

5. maj åbner Ole Strøm sit eget galleri syd for Ringe, og det er ikke svært at finde. Man skal bare holde øje med en rød telefonboks.

Brangstrup: Midt på en mark ved skov og sø står en gammel, rød telefonboks og vidner i ensom majestæt om, at her er der en krøllet hjerne med masser af kreativitet på spil. - Jeg har ført elkabler hen til telefonboksen, så jeg kan tænde lys, når mine overnattende gæster skal finde vej ned til hytten ved søen, siger Ole Strøm med et skævt smil og forklarer, at der bliver lagt ekstra meget mærke til den specielle installation. “ Der bliver ikke tale om faste åbningstider, men jeg er jo næsten altid hjemme, så folk kan bare kigge ind og få en snak om kunst og alt mulig andet Ole Strøm - Der er mange, der sætter farten ned, for at se, hvad det nu er for noget, når de kører forbi i deres biler, siger han. Og det kan være en fordel at bruge telefonboksen som pejlemærke, når man skal finde vej til det galleri, han vil indvie 5. maj på adressen, Lillemarksvej 8.

Tid til kunst

På den gamle landejendom har Ole Strøm boet med sin kone, Kirsten, i mere end en menneskealder - som nabo til Brangstrupskolen, hvor han siden 1982 har været ansat som socialpædagog. Men gennem årene har han også været kendt vidt og bredt for blandt andet en særdeles aktiv musikalsk karriere som guitarist og sangskriver i sit eget Strøm Band og som medstifter af spillestedet Foderstoffen, og i denne tid er han i gang med at føje en ekstra dimension til sine kreative talenter. - Jeg har malet, siden jeg var ung og har altid haft lyst til at starte mit eget galleri, så det åbner jeg 5. maj i min lade, siger han og fortæller, at hans maleraktivitet blev speedet gevaldigt op for tre år siden, da han fyldte 60. - Min kone fik en demenssygdom, og jeg valgte at gå på pension for at passe hende herhjemme. Siden har jeg fået meget mere tid til at male, men da malerierne efterhånden begyndte at hobe sig op inde i huset, fik jeg ideen til at indrette min lade som galleri, siger han.

Gennemført galleri

Ole Strøm fik med møje og besvær sorteret ud i det propfyldte pulterkammer og har indrettet det 25 kvadratmeter store lokale efter alle kunstens regler med hulmursisolering, spotlys og med lister til at hænge de mange, store malerier op. - De var en stor udfordring, og jeg har ofret ret mange penge på det, siger han. I et hjørne af galleriet har han ladet et stort fuglebur med udendørs voliere ladet stå. - Fuglene synes jo også, det er hyggeligt, når der kommer folk ind og siger goddag til dem, siger han med et smil. Og det er Ole Strøms vision, at alle mulige gæster vil kigge forbi i hans galleri. - Der bliver ikke tale om faste åbningstider, men jeg er jo næsten altid hjemme, så folk kan bare kigge ind og få en snak om kunst og alt mulig andet, siger han.

Fernisering med hygge