- Jeg fylder 62 i år og har hele tiden sagt, at efter 40 år som selvstændig var det slut, for man har godt og vel en arbejdsuge på 37 timer, lyder det med et smil fra Kaj Jørgensen, der lige knap når 40 år om selvstændig.

Jeg fylder 62 i år og har hele tiden sagt, at efter 40 år som selvstændig var det slut, for man har godt og vel en arbejdsuge på 37 timer Kaj Jørgensen, indehaver af Vintech Vinduer & Døre ApS

- Jeg var i fuld gang med mit eget på det tidspunkt, og at det sker lige nu hænger sammen med, at jeg har solgt bygningen og mine maskiner, forklarer Kaj Jørgensen.

- Jeg spurgte ham for år tilbage, og det var med henblik på at lave træ/alu vinduer, som vi laver, det ene sted, og så fyrretræs-vinduer det andet sted. Det mente han ikke var en god idé dengang, siger Klaus-Henrik Jørgensen.

Virksomhederne I det seneste regnskab, 201672017, øgede Bøllemosen Døre & Vinduer A/S bruttoresultatet med en million kroner. På bundlinjen bundlinjen betød det en forbedring på en halv million kroner, så årets resultat lød på godt 800.000 kroner. Vintech Døre & Vinduer ApS fik et plus på 281.000 kroner i 2017. Bøllemosen Døre & Vinduer A/S har tømrermestre på Fyn som de primære kunder, mens Vintech Vinduer & Døre ApS sælger til trælaster og ofte kommer i Københavns-området.

Men nu slår de to, som i øvrigt er brødre, sig sammen og lader deres virksomheder, Bøllemosen Døre & Vinduer A/S og Vintech Vinduer & Døre ApS, smelte sammen.

Han startede virksomheden i 1979 og har i dag fem ansatte. Bøllemosen beskæftiger 10-12 folk.

- Det skal vi se, om vi kan løfte lidt. Vi starter med at beholde navnene på begge virksomheder. Nu er det Vintech, der flytter, og vi skal ikke ud i, at folk tror, at virksomheden er lukket. Han (Kaj Jørgensen, red.) har kørt meget specifikt til kunder, der skal bruge koblede vinduer, så derfor fortsætter vi med det navn, forklarer Klaus-Henrik Jørgensen og tilføjer.

- Kaj vil også fortsat være her, og alt kommer til at køre som før. Adressen bliver så bare en anden, og det betyder, at vi får nogle produktionsfordele ved, at vi samler os på en adresse, siger den 48-årige indehaver, der startede sin virksomhed sammen med sin anden bror, Poul Jørgensen, tilbage i 1997.

Poul Jørgensen ejer i dag One Wood i Kværndrup, som han i øvrigt også startede med Klaus-Henrik Jørgensen. For år tilbage splittede de op og kom i spidsen for hver deres virksomhed. Faktisk er det Poul Jørgensen, der nu har købt bygning og maskiner af den 13 år ældre storebror, Kaj Jørgensen.