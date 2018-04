Danmark skal i 2040 være overgået til vedvarende energi. Derfor skal der investeres massivt i sol- og vindenergi.

Det har Enhedslisten lørdag vedtaget i en grøn plan på sit årsmøde i Korsgadehallen på Nørrebro i København.

Planen kræver, at der skabes fire-fem havvindmølleparker. Det er ikke nok med verdens største havvindmøllepark, som regeringen foreslår i sit energiudspil, siger partiets politiske ordfører Pernille Skipper.