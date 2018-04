Poll stikker igen vælgerne blår i øjnene

Replik: Christian Poll (Alternativet, landbrugsordfører) afviser 26. april min kritik af partiets økologiplaner.

Økologer får kun mere støtte i en begrænset periode, skriver han. Men det er ikke korrekt. Regner man på støttekroner pr produceret varemængde, får økologer i dag typisk omkring 30-70 pct. mere i støtte pr. vareenhed, primært på grund af at støtten til landbruget er hektarbaseret, og udbytterne hos økologerne er meget lavere end for de moderne landmænd.

På trods af dette vil fødevarepriserne på økologiske varer være markant dyrere.

Søndagsavisens test siger f.eks., at det vil koste rundt regnet 50 pct. mere at fylde indkøbskurven med de samme økologiske varer, som hvis det havde været fra moderne landmænd - noget der særligt vil ramme de lavestlønnede danskere hårdt.

Til min kritik af det større indhold af campylobacter slår Poll det hen med, at det er naturlige bakterier. Men at noget er naturligt, gør det ikke uproblematisk, og da titusinder allerede med de lave indhold i fødevarerne i dag bliver syge, kan man kun gisne om hvad tre gange mere campylobacter i f.eks. økologisk kyllingekød vil give af sygdomsproblemer i fremtiden.

Til sammenligning har lægerne svært ved overhovedet at konstatere, at nogen bliver syge af det, Poll kalder "sprøjtelandbrugets" gift i fødevarerne, trods skræmmekampagner om kræft i hjernen hos mus, der overdoseres med stofferne. I det hele taget har Poll glemt, at økologer skam også sprøjter - de hører altså med under den anklagende betegnelse, Poll anvender om de moderne landmænd i et forsøg på at stigmatisere et vigtigt erhverv.

Poll slutter af med, at alle forbrugere bare skal droppe kødet, så er der masser af plads til naturen i fremtiden, og så kan økologisk produktion fint fungere, siger han. Men uden gylle og hønsemøg er der jo ingen gødning til de økologiske marker. Så hvordan har Poll tænkt sig, det skal fungere? Og ser man på f.eks. FAO's fødevareprognoser frem til 2050, viser de både behov for stigende mængder fødevarer og for en stigende kødandel.

Det er altså igen en utopisk forudsætning for en omlægning, Poll disker op med.

Han stikker simpelthen blår i øjnene på vælgerne igen og igen. Som sædvanlig.