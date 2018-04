1 / 3

Maria Panduro: Jeg er medlem på baggrund af det, hjemmeværnet oprindeligt stod for og udsprang fra: Frihedskæmperne. Jeg tror på, at Hjemmeværnet går en forskel. Vi løser mange opgaver rundt om i landet. Og så har jeg meldt mig i hundepatruljen, fordi det er spændende, og en enkelt hund kan i nogle opgaver gøre det ud for seks-otte mand. På billedet ses schæferen Dino, der har Maria for enden af snoren.