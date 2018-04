Danmark skal være grøn stormagt: Fremtidens biler er grønne

Vi danskere transporterer os selv vidt omkring. Vi pendler til arbejde, afleverer børn i daginstitution, køber ind og besøger familie i andre dele af landet. Mobilitet er en del af vores hverdag, af vores frihed og vigtigt for vores økonomi.

Nogle har mulighed for at komme rundt med tog og bus eller tage cyklen i hverdagen. Især i de større byer. Men for rigtig mange familier i Danmark er den vigtigste og reelt den eneste transportmulighed en bil, når det hele skal hænge sammen. Hvis ikke to.

Transport er en af de største kilder til Danmarks samlede CO2-udledning. I dag kører der kun ca. 12.000 grønne biler på vores veje - altså biler, der kører på el, brint eller en blanding af el og benzin. Der er et kæmpe potentiale for at sænke udledningen og få renere luft, hvis flere med fordel kan vælge en elbil, brintbil eller opladningshybrid. Og hvis vi får elektrificeret mere jernbane og får flere elbusser i den kollektive trafik.

De grønne biler sviner langt mindre, og bilerne vil heldigvis også - hvis vi sørger for, at de nye modeller kommer til Danmark - blive både bedre og billigere at komme til for danskerne i de kommende år. De får længere og længere rækkevidde, kan oplades hurtigere og hybridbilerne giver tryghed i, at når batteriet er brugt, så går man over på en benzinmotor.

De grønne biltyper et oplagt eksempel på en smart løsning, der mindsker forurening, støj og klimabelastning, men som samtidig er praktisk mulig for familier at bruge når en travl hverdag skal hænge sammen. Her kan teknologisk udvikling og den rette politik over en årrække føre til både smarte, klimavenlige og effektive løsninger.

Og klimaudfordringen kræver netop politisk handling sammen med smarte løsninger. Det sker ikke af sig selv. For vi skal passe på vores miljø og mindske de klimaforandringer, som allerede nu får vandet til at stige og oversvømme huse her i Danmark. Og som for alvor kan mærkes ude i verden. Der er ødelæggende tyfoner i Filippinerne, tørke i Afrika og isen smelter under isbjørnens fødder.

Derfor sætter Socialdemokratiet et mål om, at der skal være 500.000 grønne biler i Danmark i 2030.

Vi foreslår blandt andet lavere skat på klimavenlige firmabiler, en gevinst til kommuner, der skifter benzinslugerne ud med grønne alternativer, og vi vil udskyde indfasningen af registreringsafgift på elbiler, der ellers vil øges næste år.

Derudover vil vi sætte turbo på udbredelsen af de nye effektive ladestandere, hvor man på kort tid kan få opladet sin bil på turene over længere afstande.

Socialdemokratiet mener, Danmark igen skal være en grøn stormagt. Det kræver et stærkere grønt lederskab, end den nuværende regering kan levere. Og der er ingen vej udenom transporten.