Debat: Tag nu fat - politiet skal tilbage til befolkningen

Nu viser statistikker, at politiet har nedprioriteret en masse sager om personfarlig kriminalitet, fordi man har skullet bruge ressourcer på grænsekontrol.

Grænsekontrollen er en nødvendighed, og Hjemmeværnet og de nye politikadetter skulle gerne aflaste politiet, men det er langtfra nok.

Formanden for Politiforbundet, Klaus Oxholm, udtalte til TV 2 News 26. april, at politiet skal tilbage til befolkningen.

Politiet har mistet tilliden og får ikke længere de oplysninger fra befolkningen, som man fik tidligere.

Mange sager kunne opklares, hvis tilliden genoprettes, måske kunne stenkastersagen have været opklaret, for nogen ved noget.

Vi skal ikke have mere politi end nødvendigt. Til gengæld skal vi også have det nødvendige politi.

Det er en uomgængelig kendsgerning, at det mere end haster med at få ansat og uddannet meget mere politi.

Meget mere. Og man må i første omgang se på, hvordan en hurtig grunduddannelse kan gennemføres. Senere kan der så følges op på uddannelsen.

Politiet skal på gaden i byerne og ud i yderområderne for igen at komme i kontakt med og lære befolkningen at kende.

Vi har ikke så meget brug for de gloende blyanter, som udskriver en masse bøder, selv om der også skal gives bøder. Der er mindst lige så meget brug for at kunne tale med folk og give påtaler og virke præventivt, som politiet gjorde det, den gang politiet var synligt på gaden som en korrekt uniformeret autoritet, som befolkningen havde respekt for og et naturligt forhold til.

Det er politiledelsen, der skal tage skeen i anden hånd og fortælle politikerne, hvor mange ressourcer, der er brug for, for at kunne løse opgaverne tilfredsstillende.

Kan eller vil lederne ikke det, må de udskiftes.

Man løser ikke problemerne med alle mulige skinmanøvrer som f.eks. politibutikker.

Der skal en helt anden holdning til.

Ingen leder kan gøre mere, end der er ressourcer til, men ordentlig ledelse er også at gøre opmærksom på åbenlyse mangler, som skaber frustrationer og et dårligt arbejdsklima, når opgaverne ikke kan løses tilfredsstillende.