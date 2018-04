I et par timer hen over lørdag middag beskyttede Hjemmeværnskompagni Kerteminde Langebro mod en fjende, der ville sprænge broen i luften. En hel del borgere lod godvilligt deres biler undersøge som et led i øvelsen.

Kerteminde: - Må vi lige bede dig om at træde ud af bilen. Med bevæbnede hjemmeværnssoldater omkring bilen og et maskingevær klar til at skyde på den modsatte side af vejen var det svært at sige nej til den opfordring. Hjemmeværnskompagni Kerteminde holdt lørdag middag Langebro om ikke totalt spærret så i hvert fald godt bevogtet, og en hel del af de biler, der kom fra sydsiden, blev vinket ind til siden og grundigt undersøgt både inden i og nedenunder. “ - Jeg må indrømme, at vi er positivt overraskede over, hvor mange der gerne vil være med til at hjælpe os med øvelsen. I det hele taget er vi blevet så positivt behandlet, at vi taler om at gøre den her øvelse til en tilbagevendende begivenhed. Jens Refsing Mortensen, kompagnichef i Hjemmeværnskompagni Kerteminde Bilerne var allerede blevet stoppet en gang ved den fremskudte forpost ved roklubben. Her stoppede hjemmeværnssoldater tilfældige biler og spurgte chaufføren, og de ville være med i øvelsen og lade sig stoppe og undersøge på Langebro. De, der sagde ja, blev markeret med en hvis plasticstrimmel, og dem var der faktisk rigtigt mange af. - Jeg må indrømme, at vi er positivt overraskede over, hvor mange der gerne vil være med til at hjælpe os med øvelsen, sagde kompagnichef Jens Refsing Mortensen, medens en sort Toyota Hilux blev grundigt gennemgået. - I det hele taget er vi blevet så positivt behandlet, at vi taler om at gøre den her øvelse til en tilbagevendende begivenhed.

Tilbage til det oprindelige

Årsagen til, at Hjemmeværnskompagni Kerteminde overhovedet havde fundet på at spærre - eller i hvert fald lade som om de spærrede - Langebro er, at de efter nogle omskiftelige år nu igen er ved at etablere sig som et lokalt forsvar, fortæller Jens Refsing Mortensen. - Før murens fald var vores opgave helt klar: Fjenden kom østfra. Efter murens fald var det lidt mere uklart, hvad hjemmeværnet skulle bruges til, så var det hjælp til samfundet, så var det hjælp til politiet og så var det hjælp til forsvarets uddannelse. Men nu er vi på vej tilbage til det oprindelige - et lokalt forsvar med vores egne opgaver. Hjemmeværnskompagni Kerteminde blev oprettet som to kompagnier - et i Marslev og et i Kerteminde - i 1949. De to kompagnier blev lagt sammen, og i 2006 blev aktiviteterne flyttet til Fraugdegård. For tre år siden flyttede de tilbage til Kerteminde, og nu vil de igen til at markere sig i lokalområdet.

Efterlyser flere unge