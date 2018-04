Overenskomsten, der er indgået for de offentligt ansatte i kommunerne, indeholder kompromiser.

Men det betyder, at forhandlerne har et fælles ejerskab, mener Michael Ziegler, der er topforhandler for de kommunale arbejdsgivere.

- Set med mine øjne kunne det selvfølgelig godt have været lidt billigere, men når man først har indgået sådan et kompromis, så ender man i virkeligheden med at tage et ret stort ejerskab til alle dele af det.