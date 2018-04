Årsdagen for Danmarks Befrielse, 5. maj, markeres ved en rundvisning på Besættelsesmuseet ved lufthavnen. Alle er velkomne.

Beldringe: 2. Verdenskrig blusser for en stund op igen, når Besættelsemuseum Fyn er rammen om anekdoter og historier fra krigens tid samt en rundvisning gennem den permanente udstilling på den gamle gård samt i betonbunkeren.

Det sker i anledning af Danmarks Befrielsesdag, lørdag 5. maj fra klokken 13-14.30. Og invitationen kommer fra museet samt Det Konservative Folkeparti på Nordfyn i skøn forening. Publikum kan høre om modstandskampen, likvideringer, de tyske flygtninge på Fyn og meget mere. Der vil være mulighed for at smage på erstatningskaffen, Richs Kaffe, og efter rundvisningen i museet går turen til bunkeren. Her vil der også være fortællinger om selve byggeriet.

Ifølge Franz Rohde (K), Otterup, er Danmarks historie vigtig. Og med arrangementet ønsker partiet at medvirke til, at et vigtigt kapitel af landets historie ikke bliver glemt.

- Efter en årrække med nedrustning og et faldende trusselsbillede, ser vi desværre nu, at udviklingen er vendt. Ikke mindst derfor, er det vigtigt at viderebringe viden om besættelsestiden, fremhæver Franz Rohde.

Entre på 40 kroner går til museet. Alle er velkomne./EXP