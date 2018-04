Nordfyn/Holstebro: Ventetiderne på at få fornyet sit kørekort har skabt frustation hos flere diabetespatienter, hvilket har fået Diabetesforeningen til igen at rejse kritik. Lige nu er det især i Politiets Administrative Center i Holstebro, som håndterer ansøgninger fra Jylland og Fyn, der er problemer.

Politidirektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Kaasgaard, forklarer, at det til dels skyldes et sammenfald i flere lovændring: 1. januar 2017 blev det lovligt for 17-årige at tage kørekort, og fra 1. juli var det ikke længere lovpligtigt med en lægeerklæring ved fornyelse af kørekort - medmindre man får en anmærkning på grund af sygdom.

Men det skyldes også, at det kom bag på dem, at lovændringen for de ældre ikke var en lettelse i arbejdsbyrden, som de ellers havde forventet. I stedet for skabte det mere arbejde i kørekortcentrene.

Årsagen hertil er, at det er svært for politiet og kommunerne at vurdere, om en ældre ansøgers tidligere tidsbegrænsning på kørekortet skyldes alder eller eventuel sygdom.