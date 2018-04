Nyborg: Med sit markante tag og sin trekantede grundplan spiller fiskernes hus en vigtig rolle for havnemiljøet på Vesterhavnen i Nyborg. Huset har da også en høj bevaringsværdi, og det er ifølge formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Per Jespersen (S), den primære årsag til, at man har forkastet et skitseforslag fra Marineforeningen.

Foreningen drømmer om mere plads til sine aktiviteter. Derfor har man forslået at bygge den nuværende træbygning sammen med fiskernes hus. Den smalle tilbygning skal blandt andet bruges til mødelokaler, offentlig tilgængelige udstillinger m.m. Med en højde på cirka 13,5 meter vil den give mulighed for en fantastisk udsigt ud over byen, og foreningen foreslår derfor, at den øverst forsynes med store panoramavinduer.

I ansøgningen til kommunen understreges det, at der er tale om et langsigtet visionsprojekt, som skal realiseres i flere etaper i takt behovet og den nødvendige finansiering. Derfor har man alene ønsket en forhåndstilkendegivelse fra udvalget, og den blev altså negativ.

- Vi kærer os temmelig meget om den gamle røde bygning, hvor fiskerne holder til. Den må de ikke ødelægge. Derfor har vi forkastet det forslag, som Marineforeningen er kommet med. Vi kan godt se det spændende i fore eksempel at kunne lave en maritim udstilling, og i princippet kan vi også se det spændende i at have et dæk foroven. Men det bliver ikke i den udformning, som skitseforslaget har nu. Derfor har vi sagt, at de må komme med noget andet, forklarer Per Jespersen (S).

I sagsfremstillingen peger forvaltningen på, at panoramavinduerne i øverste plan vil kunne medføre indbliksgener for naboerne, samt at kommuneplanen ikke rummer mulighed for yderligere byggeri på Vesterhavnen. En eventuelt tilbygning til Marineforeningen vil derfor kræve en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen.