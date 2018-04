Erhvervsliv

32-årige Søren Lund har overtaget forpagtningen af Tee Time Café & Restaurant i Barløse.

Barløse: 32-årige Søren Lund fra Assens var ikke voldsomt ked af det, da han forlod skolen efter 9. klasse. - Skolen har aldrig rigtig sagt mig det helt store. Det med bøger var ikke lige noget for mig, siger Søren Lund. Kort tid efter han forlod skolen, kom Søren Lund i lære som slagter hos slagtermester Leif Laustsen i Assens. Her fandt han sin rette hylde, og Leif Laustsen så hurtigt potentialet hos Søren Lund, der efter et lille mellemspil hos Fåborgvejens Slagter i Odense som 20-årig vendte tilbage til slagterforretningen i Assens, hvor Leif Laustsen gjorde ham til butikschef. - Jeg nåede at arbejde 11 år hos slagteren i Assens, fortæller Søren Lund, der blev headhuntet til køkkenchef i Café Banken i Assens for fem år siden. Han overtog 1. april forpagtningen af Tee Time Café & Restaurant efter en kort periode, hvor spisestedet havde stået uden fast forpagter. Søren Lund sidder ved et bord i Tee Time Cafe & Restaurant, der har til huse i lokaler i den tidligere proprietærgård Barløseborg på Skovvangsvej i Barløse. Det er her Barløseborg Golfklub holder til, og det er her på markerne bag gården, at Niels Haustrup for 13 år siden grundlagde en 18-hullers golfbane i det smukke og varierede landskab omkring den gamle historiske gård. Bordet, som Søren Lund har slået sig ned ved, er blot et af mange i caféen og restauranten. Der er plads til 166 gæster i lokalerne, og Søren Lunds vigtigste opgave bliver nu at få fyldt lokalerne ud med spisende gæster. Søren Lund erkender, at mange mennesker nok er lidt usikre på, om Tee Time kun henvender sig til golfpublikummet, der har sin gang på Barløseborg Golfbane, eller om også andre kan benytte sig af tilbuddene i restaurant, café og selskabslokaler. Hertil svarer Søren Lund klart og tydeligt: - Tee Time er åben for alle. Man kan sagtens komme og spise og hygge sig her, uden at man har det mindste med golf at gøre, forklarer Søren Lund. Ud over restaurationslokalerne har Søren Lund også ansvaret for bed and breakfast-værelserne, der er indrettet på førstesalen på Barløseborg. Der er tale om cirka 300 overnatninger om året - typisk i forbindelse med golfpakker.

Lunds Catering

Søren Lund etablerede firmaet Lunds Catering i august sidste år i lokaler hos Torben Slagter på Skolevej i Tommerup. Cateringfirmaet har Søren Lund flyttet med til Tee Time Café & Restaurant, og det var muligheden for at kombinere værtskabet i Tee Time med driften af cateringfirmaet, der gjorde at Søren Lund lod sig overtale til at forpagte Tee Time. - Ulempen ved at være i baglokalerne i slagterforretningen i Tommerup var, at der ikke var noget køkken, jeg kunne benytte. Så jeg måtte købe ind og tage varerne med ud til kunderne og så anrette maden der. Det blev for dyrt og var ikke holdbart i længden. Her i Tee Time er der et rigtigt fint produktionskøkken, jeg kan benytte, siger Søren Lund. I caféen er det typisk lette og hurtige retter som stjerneskud, burgere, pariserbøffer og steaks, som Søren Lund serverer for gæsterne. Men Søren Lund satser også på selskaber. - Lige nu er det konfirmationer, vi gør klar til, men så går det ellers løs de næste måneder, hvor der nogen dage er booket op til tre selskaber, fortæller Søren Lund. Han har planer om at arrangere flere temadage i Tee Time Café & Restaurant. Det første finder sted i begyndelsen af juni, hvor den står på spanske grisefest med helstegt pattegris, rød-hvide duge på bordene og gode spanske dråber i vinglassene. Den nøjagtige dato ligger dog ikke helt fast endnu. Det gør prisen til gengæld. Det kommer til at koste 199 kroner, oplyser Søren Lund.

