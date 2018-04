Søndag med Mylenberg

Forløsning. Anderledes kan det næppe udtrykkes, det der blev åbenbaret fredag et par minutter i 12 i Forligsinstitutionen. Her kom de to helt centrale skikkelser i maraton-overenskomstforhandlingerne, lærerformand og chefforhandler Anders Bondo Christensen og borgmester og kommunernes chefforhandler Michael Ziegler ud med en aftale.

Kolossal lettelse strålede ud af de to, og hvor man ofte har kunnet tvivle på, om netop de tos personlige forskelligheder og forskellige tilgange til stoffet har haft negativ betydning for forhandlingsmulighederne og -klimaet, så var der her omtrent tale om forbrødring. Ingen kejtede kram som forleden i Det Hvide Hus mellem præsidenterne Macron og Trump, men noget der lignede ægte respekt og taknemmelighed efter et stærkt og tillidsfuldt forhandlingsforløb.

Glæde, smil og masser af gensidig anerkendelse. Ingen bitre miner, blot ros til hinanden for den gode tone og den gode aftale. Endda i en sådan grad, at Michael Ziegler efterfølgende ude foran Forligsinstitutionen på gaden tog ordet og roste de mange aktive demonstranter, der gennem uger har stået og bakket deres forhandlere - altså Zieglers modparter - op med sang, faner og klapsalver.

Kunne det blive mere hjerteligt og dansk? Kunne det blive mere perfekt, altså mere rundt, lækkert og spiseligt? For sådan så det jo umiddelbart ud. Den danske samarbejdsmodel på arbejdsmarkedet havde vist sit værd. Månedlange forhandlinger endte i en løsning, en aftale. Væk var frygten for storkonflikt og lovindgreb fra Christiansborg.

Ikke mindst på netop Christiansborg kunne man næsten høre lettelsen, for her har ingen lyst til - med kun et års tid til folketingsvalg - at lægge sig ud med arbejdsmarkedets parter, med risiko for at genere alle offentlige lønmodtagere, som i den grad er den vælgergruppe, der typisk afgør folketingsvalg.

Så altså lettelse hele vejen rundt. I hvert fald lige til det kom frem, hvad det egentlig var, der var blevet aftalt.

For Anders Bondo Christensen skulle jo præsentere aftalens indhold for først sin hovedstyrelse i Danmarks Lærerforening og dernæst for offentligheden, herunder hans egne medlemmer. Og der kan det nok være, at der skete lidt. For mens lærernes hovedstyrelse tilsyneladende bakkede op og blot smilede - de havde også været velinformeret af deres formand gennem forløbet - så gik det straks lidt anderledes, da det gik op for Bondos medlemmer, altså de ca. 70.000 skolelærere, hvad der var blevet aftalt.

For det viste sig jo, at den helt store sten i skoen, arbejdstidsaftalen, ikke er lavet om. Det er den arbejdstidsaftale, som blev indført ved lov efter konflikten i 2013 og som lærerne er gået til forhandlingerne for at få ændret. Ja, det endda i en grad så alle andre ønsker velsagtens kunne være blevet lagt til side, hvis bare arbejdstidsaftalen blev ændret.

Og ikke nok med at den skulle ændres, den arbejdstidsaftale har samtidig været hele omdrejningspunktet for alle forhandlingerne på også statens og regionernes område. Hele vejen igennem har det lige præcis været lærernes arbejdstidsaftale, som har været hele kernen i den musketer-ed, der er talt så meget om. Den ed - eller solidaritetspagt, som en af de andre meget synlige forhandlere, FOA's Dennis Kristensen, har kaldt den - som har holdt de mange fremmødte lønmodtageres mod og håb oppe. Og som samtidig er blevet karakteriseret vidt og bredt som en slags genfødsel af en ellers noget henslumrende og træt fagbevægelse.

Det er blot et par uger siden, at de to store lønmodtagerorganisationer LO og FTF valgte at fusionere og altså samle halvanden millioner lønmodtagere under fælles hat. Det lykkedes især i kraft af den samtidige udstilling af den totale solidaritet - musketér-eden - som altså i sidste ende viste sig ikke rigtig at virke.

Det er stærkt forhandlet af arbejdsgiverne, og ved en forhandling må der selvfølgelig gives og tages. Alligevel er det bemærkelsesværdigt, at lønmodtagerne så direkte og helt uden på forhånd at give udtryk for andet end det totale sammenhold sælger ud på det, der ellers var deres helt centrale sammenholdspåstand: Nu skulle urimelighederne begået mod lærerne med lovindgrebet efter konflikten i 2013 rettes op.

Det var så lige præcis, hvad der ikke blev ved forhandlingsbordet, og alligevel forsøgte Anders Bondo Christensen at sælge det som en stor sejr, at han i stedet kæmpede sig til en undersøgelseskommission, der over de næste tre år skal se nærmere på, hvordan de nuværende arbejdstidsregler påvirker lærernes arbejdsliv og skolen med henblik på at forhandle om det samme til næste overenskomst i 2021.

Man behøver ikke nogen vild fantasi for at forstå, hvordan flertallet af lærerne reagerede på den aftale. Syltekrukke sagde mange, og på Danmarks Lærerforenings Facebook-side blev der ikke lagt fingre imellem.

"Tre år mere med lov 409 - så ubærligt."

"Det bliver et nej tak her fra - rend mig-"

"Glem det."

Variationerne over ovenstående var mange - og opbakningen til formand Anders Bondo Christensen ikke ligefrem overvældende. For nu at sige det mildt.

Forhandlinger er som sagt forhandlinger, hvor der gives og tages, og hvor nogen skal give sig til sidst. Det entydigt bemærkelsesværdige denne gang er imidlertid, at dem, der skulle give sig til sidst, endte med at være dem, der ellers skulle have rettet op på den uretfærdighed, alle inden for den såkaldte musketér-ed ellers mente var hændt dem.

Ja, endda var toppolitikere som DF-formand Kristian Thulesen Dahl og den radikale leder Morten Østergaard tidligere på året ude med stærke støtteerklæringer til netop lærerne, som de mente var blevet kørt over ved sidste runde i 2013.

Nu forestår da også noget af et salgsarbejde for Anders Bondo. Han skal de kommende uger rejse rundt på lærerværelserne for at overbevise sine medlemmer om det kloge i at sige ja til den aftale, han selv virker glad for, men som på ingen måde indeholder garantier for, at nogen som helst af hans krav forud for forhandlingerne bliver indfriet.

Det kommer nok til at kræve alle hans pædagogiske og lærerfaglige evner. Og lidt til.