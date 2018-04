Kampen om værtskabet for VM i fodbold i 2026 har taget en drejning, hvor et etisk regelsæt for budprocessen måske kan komme i spil.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, lagde torsdag pres på Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) kongres, som efter planen skal træffe en beslutning om værtskabet i juni.

- USA har fremlagt et STÆRKT bud med Canada og Mexico til VM 2026. Det ville være en skam, hvis lande, som vi altid støtter, arbejdede imod USA's bud. Hvorfor skulle vi støtte disse lande, hvis de ikke støtter os (inklusiv i FN)?, skrev Trump på Twitter.

Over for nyhedsbureauet Reuters vil Fifa ikke kommentere specifikke udmeldinger, men forbundet henviser til etiske retningslinjer for adfærd i forbindelse med budprocessen for VM i 2026.

Reglerne advarer mod, at regeringer for de bydende lande blander sig med udmeldinger, der "kan have negativ indflydelse på integriteten i budprocessen og få urimelig indflydelse på budprocessen".

USA, Canada og Mexico er med deres fælles bud i konkurrence med Marokko om at blive vært for VM i 2026.

Det forventes, at Marokko får opbakning fra afrikanske lande, mens Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) samlet har udtrykt støtte til det nordamerikanske bud.

USA var vært for VM i fodbold i 1994. 2018-udgaven af VM skydes i gang i Moskva 14. juni med kampen mellem Rusland og Saudi-Arabien.