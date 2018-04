Det vil være dyrt for Odense Kommune at have ubenyttede pladser stående, fremgår det af forvaltningens fremstilling til politikerne i Ældre- og Handicapudvalget. Hertil kommer, at det koster kommunen ekstra, når der oprettes friplejeboligpladser, blandt andet fordi der er nogle faste udgifter, der ikke ændres.

- Vi anerkender den udvikling, der sker på området, hvor vi får nye plejecentre, og hvor vi kan mærke en særlig interesse for friplejehjem. Derfor er vi nødt til at lukke nogle af de pladser, vi har og måske også begynde at se på, om vi eventuelt kan bruge bygningsmassen til noget andet, lyder det fra rådmanden.

Rettidig omhu kalder rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen Søren Windell (K) det, når han begrunder, hvorfor hans udvalg har sagt ja til, at der skal lukkes mellem 45 og 55 plejeboligpladser inden juli 2019.

Allerede i begyndelsen af 2019 vil der åbne et helt nybygget plejecenter på Blækhatten i det sydøstlige Odense med 60 friplejeboliger, og i løbet af et par år er Ok Fondens "Byen for Livet" færdig, hvor der forventes at blive etableret 100 friplejeboliger. Ældre- og Handicapforvaltningen har desuden en begrundet formodning om, at antallet af friplejeboliger inden for de kommende syv år vil stige til cirka 200 pladser i alt.

Søren Windell kan endnu ikke sige noget om, hvilke plejecentre der bliver berørt af beslutningen, hvor der i givet fald skal lukkes pladser, eller om borgere, der bor i plejebolig, skal frygte at blive flyttet.

- Jeg tager ikke sorgerne på forskud. Lad os nu se, hvad der sker. Jeg kunne også tænke mig at tale om, hvad vi kan bruge vores bygningsmasse til i stedet. Jeg kunne for eksempel godt forestille mig, at man genoplivede den gamle forestilling om et alderdomshjem, hvor folk kommer lidt tidligere og er lidt friskere, siger Søren Windell.

Det er vel uundgåeligt, at nogen skal flytte, med mindre man venter på, at folk dør i plejecentrene?

- Det kan nok ikke undgås, at nogle skal flytte, men vi vil gøre det så skånsomt som muligt og tage alle mulige hensyn. Vi kan ikke nu tage stilling til, om det bliver et helt center eller pladser rundt omkring. Udgangspunktet vil altid være, at vi finder den bedste løsning for vores borgere. Der er ingen plejecentre, der er lukningstruede lige nu, understreger rådmanden.

Søren Windell lægger vægt på, at der bliver taget særlige hensyn til et antal kriterier, når man ser på, hvor man lukker plejeboligpladser. Kriterierne er: efterspørgsel, hvor egnede boligerne er til borgere med demens, bygningernes stand og indretning, økonomien, tilgængeligheden, mulighederne for alternativ udnyttelse og den geografiske spredning.