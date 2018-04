Niels Olsen er tiltrukket af de sjove roller - det har han altid været. Og så har ikke noget imod at blive sat i bås, så længe det giver jobs. Til maj er han for første gang med på scenen, når Odense Sommerrevy spiller på Engen i Fruens Bøge. Og det glæder han sig til. For revyen har en vigtig rolle: Den samler op, og lader os dvæle ved nogle af de skandaler, der lidt for let gled forbi i tidens lynende hurtige nyhedsstrøm. Og vigtigst af alt: Den får os til at grine.