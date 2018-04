Det blev et langt tilløb for Michael Maimburg, der 1. juni overtager Kristian Lohmanns forretning og flytter den til Ore.

Fjelsted: Det er afslutningen på et usædvanlig langt tilløb, Michael Maimburg afslutter, når han 1. juni overtager Kristian Lohmanns forretning og genåbner den otte dage senere på sin gård på Toftekærsvej 16 i Ore.

- Jeg er kommet der som kunde i over 20 år, og vi snakket om, jeg skulle overtage forretningen de sidste næsten 12 år, men Kristian har jo ikke kunnet slippe den, fortæller Michael Maimburg. Han er uddannet speditør og har de sidste 18 år arbejdet som disponent med transport af smågrise for SPF-Danmark i Vejen.

- Jeg er 50 år, og tiden er ved at være inde, hvis jeg skal nå at begynde på noget nyt i arbejdslivet, så det var lidt nu eller aldrig, siger Michael Maimburg.

Ligesom Kristian Lohmann er han passioneret jæger, han er desuden glad for at tale med mange mennesker på sit arbejde.

- Jeg kommer til at beskæftige mig med akkurat det, jeg har mest lyst til, så jeg kunne ikke forestille mig noget bedre at skifte til, siger Michael Maimburg, der lige nu er ved at ombygge den ene længe til en 56 kvadratmeter stor butik med myndighedsgodkendt sikringsrum til våben og ammunition.

Han fortsætter med samme udvalg af våben, ammunition og jagtbeklædning som Kristian Lohmann men har samtidig planer om at udvide med lystfiskerudstyr.

- Vi bor to kilometer væk fra vandet og sommerhusområdet ved Skåstrup, der hele tiden udvides, så det vil være oplagt også at sælge grej til lystfiskerne, siger Michael Maimburg, der forventer at holde åbent i almindelig butikstid mandag til og med lørdag.