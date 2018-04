- Det vil jeg ikke håbe, og jeg tror det heller ikke. Og der er ingen brudt musketered, siger hun og påpeger, at det for eksempel aldrig var meningen, at alle lønmodtagere skulle have garanteret den betalte spisepause.

Flere analytikere har peget på, at blandt andet fagbevægelsen vil være splittet, efter LO-forbund på det regionale område brød den såkaldte musketered i forhandlingerne, da man indgik en aftale for nogle af de regionale ansatte i onsdags, men det mener Susan Bøg Nielsen ikke vil påvirke arbejderfesten tirsdag.

- Det er fuldstændig skåret, som det plejer at være. Vi skal høre politiske og faglige taler, og at det kommer oven i overenskomstforhandlingerne er tilfældigt. Vi havde heller ikke regnet med, at de skulle vare så længe, siger hun.

Svendborg: Det er en særlig tid i disse uger for fagbevægelsen, men 1. maj i Krøyers Have i Svendborg bliver næppe fuld af overraskelser.

LO Sydfyn markerer arbejdernes internationale kampdag i Svendborg sammen med Øhavets Lærerkreds og Bupl, og det gør de med taler fra de to lokale folketingskandidater Bjørn Brandendborg (S), Jesper Kiel (EL), der også er byrådsmedlem i Svendborg, samt folketingsmedlem og politisk ordfører Karsten Hønge (SF).

Derudover kommer også LO Danmarks næstformand Arne Grevsen og Jeanette Sjøberg fra Lærerforeningens hovedbestyrelse.

- Jeg ser frem til at få en så central person, som Arne Grevsen er, i den nye hovedorganisation (når LO og FTF fusionerer, red.), og det er særegent, at vi allerede har det samarbejde i LO Sydfyn. Derfor har vi også plads til en fra Lærerforeningen (som hører under FTF, red.) på 1. maj. I LO Sydfyn har vi allerede en tilforordnet fra FTF, så jeg ser frem til, at de andre kommer med.

Udover talerne, som starter klokken 13 og slutter klokken 15.30, vil der være musik fra elever fra Sydfyns Erhvervsforskole undervejs og bandet "The young ones - just a little bit older" klokken 15.30. (catj)