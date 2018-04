Samtalen

Mens udsatte borgere, forældre, børn, kommunalt ansatte og borgere i almindelighed risikerer markante forringelser i velfærden, nægter borgmester Bo Hansen (S) fortsat at løfte sløret for, hvor han mener, at besparelser for op mod 100 millioner kroner skal findes.

Yderligere 25 millioner

Svendborg: Han har lagt en plan, borgmesteren Bo Hansen (S). En ganske detaljeret plan faktisk for, hvordan han mener, at Svendborg Kommune kan komme i mål med at spare sig til et afsindigt højt millionbeløb, der nærmer sig de 100 millioner kroner. Men sløret for planen, vil han ikke løfte. Og indtil han efter planen den 24. maj kan træde ud af forhandlingslokalet på rådhuset med en spareaftale i hånden, må kommunens borgere væbne sig med tålmodighed. Bestyrelsesformand: Ingen kommentarer Fyns Amts Avis har spurgt Stokkebækskolens bestyrelsesformand, Christian Søndergaard, hvordan han ser på skolens situation i lyset af den økonomiske situation. Han ønsker dog ikke at kommentere sagen.- Jeg vil ikke diskutere vores skole i pressen, men gerne med politikere og administrationen, siger han. Og ikke mindst affinde sig med, at de risikerer at blive ramt af besparelser ind til det modsatte er bevist. For på forhånd vil Bo Hansen ikke frede et eneste område i forvaltningens 134 millioner kroner store sparekatalog. - Jeg tænker, vi vil bestræbe os på at finde nogle af de besparelser, der i gåseøjne er nemme penge. Eksempelvis på beskæftigelsesområdet, hvor jeg er ret sikker på, at de fleste partier vil være med på at finde en del penge ved at få flere i arbejde. Spareplaner Økonomien i Svendborg Kommune skranter, og derfor besluttede man tidligere på året, at man vil spare mellem 75 og 100 millioner kroner på næste års budget, og at det før sommerferien var planen at finde de første 50 millioner kroner.Siden er udligningsreformen for få uger siden faldet til jorden, og Svendborg Kommune risikerer at få væsentligt færre udligningsmillioner ind ad ad døren, end man havde håbet på, hvorfor der kan vise sig et behov for at spare endnu mere for at få budgettet til at balancere.



Forvaltningen har lavet et sparekatalog på samlet 134 millioner kroner, og i løbet af maj skal politikerne plukke i katalogerne og beslutte hvilke besparelser, der skal realiseres.



Budgetforhandlingerne for første halvdel af politikernes spareplaner er den 23. og 24. maj. Efter sommerferien tager politikerne fat på at finde resten af besparelserne og planen er, at de sætter to streger under ved budgetforhandlingerne i september. Hvor mange penge kan du finde der? - Det, der er lagt op til i sparekataloget, er 10 millioner kroner. Og det er realistisk, idet ledigheden generelt er faldende på grund af højkonjunktur, hvormed vi kan få flere i arbejde og væk fra overførselsindkomst. Så hvis I finder 10 millioner kroner der, mangler I kun at finde 40 millioner kroner før sommerferien, hvis målsætningen fortsat er at finde 50 millioner kroner før sommerferien. - De 50 millioner kroner er penge, som allerede i tidligere budgetter er vedtaget, at vi skal spare. Så det er en bunden opgave. Men der er jo sket den ændring, at kommuneaftalen (den kommunale udligning red.) ikke ser ud til at falde særligt gunstigt ud for Svendborg. Vi kender ikke tallene præcist endnu. Men vi mister 53 millioner kroner, fordi vi ikke vil få kompensationen for faldende befolkningstal, idet befolkningstallet ikke længere er faldende. Ja, så som det ser ud lige nu kan Svendborg i yderste konsekvens komme til at mangle yderligere 25 millioner kroner alene for at budgettet kommer til at balancere. Altså samlet set 75 millioner kroner. Er det ikke rigtigt? - Jo, det er rigtigt.

Ingen er fredet

Så hvad gør I? Vil I finde besparelser for 75 millioner kroner i løbet af maj? - Der er jo også de her særtilskudspuljer, som måske kan gøre udfordringerne mindre. Men det ændrer ikke ved, at som det ser ud lige nu, kan der godt blive lagt et beløb oven i vores udfordring med at finde 50 millioner kroner for at opnå balance i budgettet som følge af kommuneaftalen. Så hvor meget vil I spare her i maj måned? - Min appel til de øvrige partier her i maj vil være, at vi finder et beløb ud over vores bundne opgave på 50 millioner kroner, fordi vi ved, at der venter endnu større udfordringer end først antaget. Så hvor mange penge skal I finde besparelser for i maj? - Mere end 50 millioner kroner. 75 millioner kroner? - Tallet skal være større end 50 millioner kroner. For udfordringen er blevet større. Okay, du vil ikke sætte tal på. Men du mener at kunne finde 10 millioner kroner på at få flere i arbejde. Så mangler der stadig en stor sjat. Hvor skal resten af pengene findes? - Jeg har en helt klar plan for, hvordan jeg skal finde de penge. Men det er jo noget, der skal ske i et fællesskab med de andre partier. Og jeg vil ikke bryde den aftale, jeg har med de øvrige partier om - inden de politiske forhandlinger - at tage hul på, hvor jeg mener, der skal spares, og hvor der ikke skal spares. Jeg tror godt, de fleste kan regne ud, hvad der ligger Socialdemokratiets hjerte nærmest. Men jeg skal ikke på nuværende tidspunkt frede nogen områder, inden de politiske forhandlinger går i gang.

Aftalen skal holdes

Er det børneområdet - kommunens yngste - der ligger dit hjerte nærmest? - Med den opgave jeg skal løse, er jeg ikke i en position, hvor jeg kan rende rundt og frede noget område offentligt. Det kan jeg ikke, og det skal jeg ikke. Så det vil jeg ikke svare på. Skolelukninger har jo sneget sig ind som en mulig vej for besparelser, og lukker man eksempelvis Stokkebækskolens afdeling i Gudbjerg, er der en besparelse på cirka 5,5 millioner kroner at finde. Men der er jo en diskussion om, hvorvidt man kan lukke en skoleafdeling, idet I ved budgetforliget sidste år enedes om at bevare skolestrukturen. Er du parat til skolelukning? - Sådan som jeg forstod teksten i budgetforliget sidste år, aftalte vi, at de tre matrikler omkring Stokkebækskolen også vil være der i år. Og det ord har jeg tænkt mig at holde. Så kan man diskutere, om det gælder i fire år eller i otte år. Men altså en budgetaftale er et-årig, og da jeg indgår den aftale, er jeg af den overbevisning, at alle matrikler skal fastholdes, så det ord er jeg nødt til at holde. Vi har lavet en budgetaftale, og det ord er man bundet af et år bagefter. Som borgmester har du ansvar for at kommunens økonomi hænger sammen, og hvis der potentielt er en besparelse på 5,5 millioner kroner at hente ved at lukke en skoleafdeling, bør du så ikke overveje grundigt, om det er en vej at gå frem for at tage pengene fra kommunens svageste? - Jo, men politisk at starte med en krig er måske ikke vejen frem. Det her handler også om, at vi bredt set skal blive enige politisk om at løse opgaven. Og jeg ved, at bevarelsen af skolestrukturen er rigtig vigtig for Venstre, så derfor ønsker jeg ikke at starte med at lave sådan en krig om disse ting. Det betyder dog ikke, at de skoler ikke også kan bidrage til finansieringen. Man kan sammenlægge små klasser eksempelvis, hvor det kunne give mening.

Grønthøster?

Ud over at plukke alle millionerne ved at lukke eller reducere specifikke tilbud på ældreområdet, børneområdet, området for socialt udsatte eller andre, er rammestyring jo også i spil, hvor man lægger op til at fastfryse budgetterne, så man i Svendborg skal tage sig af et stigende antal børn og ældre for den samme pose penge i årene, der kommer. Det var noget I enedes om at kigge nærmere på i forbindelse med budgetforliget sidste år. Hvor mange penge regner du med at finde ad den vej? - Det første år vil vi kunne spare ni millioner kroner, og det vil vokse til 30 millioner kroner om tre år. Reelt set er det jo en grønthøster, man kører ind over eksempelvis børneområdet. Er det forsvarligt, synes du? - Det her er jo en forringelse af de vilkår, der er i servicerammen i dag. Det er der ingen grund til at holde hemmeligt. Men det er en måde at finde pengene på. Men du har jo gang på gang sagt, at I som politikere skal være jer jeres ansvar bevidst og turde spare med åbne øjne og plukke pengene der, hvor I mener, pengene kan undværes frem for blot at indføre eksempelvis en effektiviseringsprocent over en bred kam. Alligevel vil du indføre rammestyring og ad den vej barbere budgetterne. Har du holdt dit ord? - Jeg er jo ligesom alle andre en del af det budgetforlig, vi indgik sidste år. Så kan jeg sådan set mene, hvad jeg vil om rammestyring. Men jeg er jo en del af en bred aftale.

Oplæg klar 23. maj