Biosupply.dk er en forholdsvis nystartet virksomhed, som i 2016 flyttede sin kontorbygning fra Harndrup til Nyborg. Ud over lokaler på Lyøvej lejer man sig ind på et 6300 kvadratmeter stort areal på industrihavnen i Nyborg, og det er aktiviteterne her, der endnu engang har bragt Biosupply på kant med naboer og kommune.

Nyborg: Tre naboklager og to indskærpelser på mindre end et år blev til sidst for meget for Nyborg Kommune, der har meldt Biosupply.dk til politiet. I samtlige tilfælde handler det om overtrædelse af firmaets miljøgodkendelse, oplyser kommunen overfor Fyens Stiftstidende.

Fyens Stiftstidende har søgt om aktindsigt hos kommunen, men det er blevet afvist med en henvisning til, at alle papirer i sagen nu er overgivet til politiet.

Om politianmeldelsen siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Nyborg Kommune, Per Jespersen (S).

- Der er lighed for loven, og hvis man gentagne gange bliver bedt om at rette op på nogle forhold, men ikke gør det, så krænker det andre menneskers retssikkerhed. Jeg ved ikke, om det er fordi firmaet er ligeglad, men hvis fornemmelsen hos vores ansatte har været, at virksomheden ikke vil gøre noget, hvordan skal man så ellers kommunikere til dem, at det er alvor? Så er vi nødt til at gøre noget, der har en effekt, og det må vi forvente, at en politianmeldelse har.

- Samtidig skal man tænke på, at når borgere henvender sig til kommunen med et problem, så har vi en forpligtelse til at undersøge sagen. Ellers kan det være lige meget at tage kontakt til kommunen. Ringer man så heller ikke, hvis man ser en stor oliepøl på vandet? Derfor er det vigtigt, at borgerne føler sig trygge ved, at man har en myndighed, der holder øje med, hvad der foregår, og at man reelt set også gør noget, tilføjer han.