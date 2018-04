Natten til lørdag klokken fem minutter i et kørte en 31-årig mand fra Langå galt på Ørbækvej ved Davinde sydøst for Odense. Her var der spærret af på grund af vejarbejde, men det ænsede den spirituspåvirkede mand ikke og kørte derfor ind i et autoværn.

Hans bil fik store skader på venstre side, ligesom den væltede om på taget ved solouheldet, oplyser vagtchef Ehm Christensen hos Fyns Politi.

Den 31-årige mand blev undersøgt på skadestuen, men hurtigt udskrevet igen.