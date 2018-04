En 23-årig mand fra Ringe kørte natten til lørdag galt under påvirkning af alkohol. På Ring Nord i Svendborg mistede bilisten herredømmet over køretøjet, som snurrede rundt og endte i grøften - ironisk nok lige over for køreteknisk anlæg.

- Der skete umiddelbart ikke noget med ham, fortæller vagtchef Ehm Christensen hos Fyns Politi.

Efter uheldet fandt politiet desuden en mindre mængde kokain på den 23-årige.