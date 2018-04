Nyborg: Forleden kunne formanden for Nyborg Voldspil, Jesper Bech Madsen, løfte sløret for, hvem der skal instruere på Volden i 2019. Valget er faldet på ingen ringere end skuespiller, dramatiker, forfatter, instruktør og foredragsholder Flemming Jensen, der - trods sin lange karriere indenfor dansk teater - måske er bedst kendt for sin rolle i julekalenderen Nissebanden.

Onsdag den 9. maj er der mulighed for at komme helt tæt på manden, når han gæster Slotsmøllen med et foredrag om humor som en vigtig forudsætning for nuanceret kommunikation.

Selv mener han, at der står al for stor respekt omkring folk, der er i dårlig humør. De betragtes typisk som seriøse debattører, der bør tages meget alvorligt, hvorimod der trækkes på skuldrene af folk, der siger nøjagtigt det samme. Men som har intellektuelt overskud til at tilføje lidt humor. Eller sagt med andre ord: Risikoen ved at være humorist er, at folk tror, man laver sjov.

Billetter til foredraget kan købes ved at kontakte Nyborg Voldspil. Selve foredraget begynder klokken 19.30. Fra klokken 18.30 serverer voldspillet lidt til ganen.