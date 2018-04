Fyns Politi stoppede natten til lørdag klokken 02.37 en bilist i krydset mellem Søvej og Ørbækvej i Ringe.

Det viste sig at være en god idé, for bilisten viste sig at være både for ung til at køre bil og tilmed også beruset, oplyser vagtchef Ehm Christensen.

Foruden sigtelserne mod den 17-årige for at køre uden kørekort og i beruset tilstand, venter der formentlig også en sigtelse til den, der har overladt bilen til ham.