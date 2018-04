Rusland udpeger ikke en Nato-ambassadør på grund af den politik, som den vestlige alliance fører over for Moskva, siger den russiske viceudenrigsminister Alexander Grusjko i et interview med nyhedsbureauet Tass.

Grusjko var tidligere Ruslands faste repræsentant ved Nato. Efter at han tidligere i år blev udnævnt til viceudenrigsminister, har posten som russisk Nato-ambassadør været tom.

I interviewet med det russiske nyhedsbureau henviser den højtstående diplomat til udtalelser fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, om, at forholdet mellem Nato og Rusland hverken er den kolde krig eller et partnerskab.

- Sandheden er, at Nato i dets relationer til Rusland støtter sig op ad en intrigant tankemåde fra den kolde krig og forsøger at anvende magt over for Rusland ved at rykke militær infrastruktur og flere styrker tættere på vore grænser, siger Alexander Grusjko.

Han advarer om, at den nuværende udvikling alvorligt forværrer den regionale og europæiske sikkerhed og skaber nye risici for Rusland.

- Nato bliver nødt til at forstå, at vi vil finde svar på disse farer, så vore legale interesser bliver effektivt forsvaret.

- Vi har det tekniske potentiale til at gøre dette overbevisende og effektivt og dermed vise Nato-landene, at deres skridt på den østlige flanke er spild af tid og anstrengelser. Udviklingen nu forbedrer ikke sikkerheden, men forværrer den, siger han.

En lang række lande, heriblandt 19 EU-lande, har reageret på et giftangreb i Storbritannien og udvist russiske diplomater.

USA og en række lande i Europa har udvist flere end 150 russiske diplomater.

De diplomatiske sanktioner er en reaktion på, at en tidligere russisk dobbeltagent og hans datter blev angrebet med nervegift i Salisbury i England 4. marts.

Rusland står ifølge Storbritannien bag angrebet. Den vurdering har flere lande tilsluttet sig.