Kerteminde: Bekymringen var stor, da Kerteminde Bibliotek skulle forlade det gamle rådhus på Torvet og i stedet flytte ind i det tidligere posthus på Hans Schacksvej. Men det var helt overflødigt, for Kerteminde Bibliotek er med den nye placering blevet et hit - tallene taler deres tydelige sprog.

- Nu, hvor vi er blevet et åbent bibliotek, hvor man selv kan låse sig ind fra kl. 7 til 22, kan vi rigtig mærke, at det er blevet et foretrukket hyggested for mange, fortæller bibliotekar Jette Brandt Bendtsen.

- De første står klar til at gå ind klokken 7, så de kan sidde og læse avisen. De unge kommer ind om eftermiddagen, når de venter på bus eller for at få hjælp til opgaver, og om aftnen er der af og til nogle, der kommer ind og spiller skak.

- Ja, tilføjer bibliotekar Ulla Mohr, - og heldigvis passer alle godt på vores fælles bibliotek.

Lånerne benytter også flittigt biblioteket udenfor almindelig åbningstid. Faktisk er det blevet en så stor succes, at det ofte er nødvendigt, at der møder en bibliotekar ind søndag morgen for at få styr på de store stakke af afleverede bøger.