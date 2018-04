Cirka 5000 blomsterløg skal være med til at sprede glæde og forskønne byen. Samtidig har Aunslevs landsbyråd haft travlt med at indrette en lille plads på Åløkkevej, der kan bruges af alle.

Aunslev: - Hov, så kan jeg bedre forstå, hvorfor vi ikke kan grave i jorden her.

Det er Store bededag, men medlemmerne af landsbyrådet i Aunslev har ingen planer om at tilbringe dagen med afslapning. Tværtimod er de trukket i arbejdstøjet for at plante de sidste af i alt cirka 5000 blomsterløg, der skal være med til at forskønne byen.

Et trådnet i jorden foran en af blomsterkasserne ved den østlige byport får den lille samling mennesker til at stoppe op. Men kun for et øjeblik. Der er mange blomsterløg, som endnu mangler at blive plantet, selv om landsbyrådets medlemmer har været i sving både lørdag og søndag ugen forinden.

- Det er selvfølgelig lidt hårdt lige nu, især fordi vi står ret alene med opgaven. Men det er det hele værd. Blomster er med til at sprede glæde, og så kommer de jo igen næste år, forklarer Anja Kongsdal og lyser op ved tanken om at de mange gule blomster, der allerede sætter deres præg på byen.

Ud over alle indfaldsveje har landsbyrådet blandt andet plantet blomster foran det lokale pizzeria. Pengene, 4000 kroner, kommer fra Nyborg Kommunes pulje til landsbyforskønnelse.

- Men vi havde aldrig regnet med, at vi kunne få så mange blomster for det beløb. Det overgår alle vores forventninger, og det er vi selvfølgelig utrolig glade for. Også selv om det sker på en tragisk baggrund, konstaterer hun.

Landsbyrådet har nemlig fået et rigtig godt tilbud, fordi blomsterløgene kommer fra en virksomhed, der er gået konkurs. De mange blomster har været opmagasineret på Åløkkevej, og så har medlemmerne af landsbyrådet fyldt deres private biler med så mange blomster, som du nu engang havde plads til og kørt frem og tilbage.

Derudover er der også blevet tid til at andet projekt, nemlig indretning af en lille plads for enden af Åløkkevej, der kan benyttes af alle. Der er ifølge Anja Kongsdal tale om et lille stykke kommunalt jord, som landsbyrådet har fået lov til at råde over, og som blandt andet kan komme i brug i forbindelse med den årlige sankthansfest.