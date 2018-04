To hjem på Hegnet og Lærkevænget i Ebberup sydøst for Assens har i den seneste tid haft indbrud, oplyser Fyns Politi. Fra førstnævnte sted er indbruddet sket mellem torsdag klokken 13 og lørdag klokken cirka fem om natten. Her er der endnu ikke overblik over tyven eller tyvenes udbytte.

På adressen på Lærkevænget er der stjålet et guldur. Indbruddet her skete i tidsrummet torsdag klokken 17.30 til fredag klokken 18.

Begge steder er der blevet brudt vinduer op.