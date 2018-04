Foreningen Norden.Rejsepulje for skattekroner

Debat: Leo Jensen mener i et læserbrev, at jeg har givet Foreningen Norden (FN) en over snuden. Det forstår jeg ikke, idet FN, så vidt jeg ved, arrangerer mange gode udflugter og sammenkomster for de 180 medlemmer, og jeg er klar over, at medlemmerne selv betaler for alle disse aktiviteter.

At kommunen pga. manglende interesse og udbytte melder sig ud af samarbejdet, virker for mig forståeligt, idet man jo ikke kan bruge borgernes penge på hvad som helst. Indtil nu har borgere, som ikke er medlem af FN, været udelukket fra det kommunale venskabssamarbejde.

Som forsøgsordning opretter kommunen i år en rejsepulje til rådighed for FN. Skønt der ikke skal være politisk deltagelse, øger man af uforklarlige grunde rejsepuljens størrelse, således at FN kan sende endnu flere medlemmer på (gratis) rejser. Dette forsøg skal evalueres sidst på året.

For at kunne bruge skattekronerne på en sådan rejsepulje, betragter kommunen FN som en ikke-folkeoplysende forening, hvis kerneaktivitet er udveksling mellem de fem kommuner, centreret om det årlig venskabstræf. Foruden rejsepuljen opfordrer kommunen FN til at søge om ekstratilskud, når man med bl.a. festmiddag skal gengælde de andre kommuners gæstfrihed.

På den måde kommer man uden om Folkeoplysningsloven.

Denne forsøgskonstruktion vil sikkert medføre, at der stiftes flere ikke-folkeoplysende foreninger, hvor kerneaktiviteten vil være udveksling. På den måde kan man af kommunen få en rejsepulje.

Leo Jensen er nervøs for, at entusiasmen i FN vil forsvinde, når der ikke er et par politikere med på rejseholdet. Den nervøsitet må være ubegrundet, for selv hvis kommunen fra næste år dropper muligheden for at stille rejsepuljer til rådighed for ikke-folkeoplysende foreninger, vil FN fortsat kunne sende folk på rejser. Med 180 medlemmer vil det blot kræve en mindre kontingentstigning, og så slipper man for at sende afrapportering til kommunen.

Jeg er overbevist om, at Foreningen Norden er en så veletableret forening, at den nok skal bestå.