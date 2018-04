Forlig

Formand for Fredericia Lærerkreds, Per Breckling, havde håbet på aftale om lærernes arbejdstid.

Fredericia: - Vi havde en ambition om at lande en arbejdstidsaftale. Det lykkedes ikke. Det er jeg personlig frustreret over. Vi må konstatere, KL ikke ville. Forhandlerne har vurderet, det her var det næstbedste. Jeg tænker, det er det bedst mulige resultat.

Sådan siger formand for Fredericia Lærerkreds, Per Breckling, efter parterne på det kommunale område fredag blev enige om et forlig, der kommer til at gælde for 500.000 kommunalt ansatte.

For lærerne betyder aftalen, at der ikke blev lavet en aftale om arbejdstiden, som ellers var lærernes højeste ønske. Derfor er lærerne stadig på en årsnorm.

I stedet blev parterne enige om at nedsætte en undersøgelseskommission, som skal undersøge forholdene omkring lærernes arbejdstid. Det skal bidrage til, at en aftale kan forhandles på plads inden 2021.