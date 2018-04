Nyborg: En rundtur på Boltinggård Gods på Midtfyn med guide er, hvad foreningen Kultur på tværs lokker med ved en udflugt i maj.Det lille gods, hvis historie går tilbage til 1589, ligger sydvest for Ringe, og deltagerne på udflugten vil blandt andet få hovedbygningen, der blev opført i 1854, at se. Udflugten finder sted 15. maj og begynder klokken 18, og efter rundvisningen er der spisning i godsets gamle stue. Menuen er stegt flæsk og persillesovs med en øl eller vand og derpå kaffe med lidt sødtTuren er ikke kun for Kultur på tværs' medlemmer, for også ikke-medlemmer er velkomne for 295 kroner, hvor medlemmerne slipper en tyver billigere.Tilmelding skal gives til Ninna Møller på tlf. 21 64 27 15 eller på mail nibona-moeller@hotmail.com senest 10 maj.