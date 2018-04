Nyborg: Nyborg Tennis Klub er med, når der lørdag 5. maj holdes "Tennissportens dag". Her inviterer flere end 200 tennisklubber landet over til en dag i tennissportens tegn. Nyborg Tennis Klub opfordrer alle interesserede til at lægge vejen forbi klubbens baner på Østerøvej 66 til et par timer med tennispil, sjove aktiviteter og hygge klokken 12-14.

Det er gratis at deltage, og gæsterne kan i dagens anledning kvit og frit låne ketsjere og bolde. Denne dag kan alle interesserede få lejlighed til at prøve kræfter med tennis, fortæller klubbens formand Lars Kirk i en pressemeddelelse.

Der vil stå trænere klar på dagen. Skulle man have prøvet før, er man også velkommen. Bag arrangementet står Nyborg Tennis Klub i tæt samarbejde med kampagnen "Bevæg dig for Livet - Tennis", bl.a. DGI Tennis og Dansk Tennis Forbund.

Visionsleder i "Bevæg dig for Livet - Tennis", Lorenz Sønderby, siger i pressemeddelelsen:

- Med denne dag vil vi gerne introducere danskerne for glæder og fordele ved tennis. /EXP