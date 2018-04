Vøjstrup: Med 23.900 betalende gæster på sæsonen, blev 2017 et rekordår for De Japanske Haver. Og Peter og Anne Dalsgaard håber, at den kommende sæson bliver ligeså god. Vinteren har blandt andet stået på en inspirationstur til Japan samt diverse projekter i haven, så nu er de ved at være klar til at åbne for den 12. sæson 1. maj.

- Vi har fået lagt vores stråtag delvist om på huset og pudset resten op, så det ligner faktisk, at vi har fået et helt nyt tag, siger Peter Dalsgaard.

I november måned var Peter Dalsgaard på inspirationstur til Japan, og her så han noget, han bare måtte afprøve hjemme i haven i Nørre Broby.

- Vi har fået lavet nogle belægninger af japansk kul, som bliver brændt. Det er enormt dekorativt, og det bliver ligesom mosaik at se på, forklarer han.

Udover nyheder i caféen kan gæsterne også glæde sig over nyplantede træer i alléen, en nu helt færdig bonsaigård samt ny belysning på parkeringspladsen.