En 15-årig palæstinenser er død på et hospital, efter at han fredag blev ramt af skud i hovedet under sammenstød med israelske soldater ved grænsen mellem Gaza og Israel.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i den Hamas-kontrollerede Gazastribe.

Drengen blev ramt i hovedet under protester, hvor tre andre palæstinensere blev skudt og dræbt.

Fem fredage i træk har der været omfattende protester ved den stærkt bevogtede israelske grænse, hvor tusindvis af palæstinensere har deltaget.

De fleste demonstranter har været fredelige, men nogle har kastet med sten og afbrændt bildæk.

45 palæstinensere er blevet dræbt af Israel, siden protestaktionerne begyndte den 30. marts. Over 1500 er blevet såret.

Demonstranterne kræver, at palæstinensere, som blev fordrevet ved Israels oprettelse i 1948, kan vende hjem.

Israel siger, at en opfyldelse af kravet ville være ensbetydende med den jødiske stats opløsning, og israelerne beskylder islamister i Hamas for at bruge protesterne som et påskud for vold mod Israel.

Grænseområdet mellem Israel og Gazastriben har i det store hele været roligt efter afslutningen på krigen mellem de to parter i 2014.

Men da USA's præsident, Donald Trump, i december meddelte, at USA vil anerkende Jerusalem som Israels hovedstad, tog spændingerne i området voldsomt til og fik volden til at blusse op igen.

Palæstinensernes demonstrationer skal efter planen kulminere 14. maj, som er 70-års-dagen for Israels oprettelse.