FODBOLD: Da Ryan Johnson Laursen sidste år kom til OB fra Esbjerg skete det ikke uden tumult i kulissen. Esbjerg-ledere kaldte Johnson Laursen for en møgbelortet Mercedes, fordi backen ganske vist var en flot back-model men var behæftet med lange skadesperioder på grund af problemer med de ellers hurtige fibre.

Men OB var overbevist om, at klubbens sundshedssektor kunne rette op på Johnson Laursens problemer. Og nu synes det projekt at være endegyldigt fuldført.

Siden 16. spillerunde har Ryan Johnson Laursen kun siddet over i to kampe og har ellers spillet 90 minutter i de øvrige kampe.

- Det er utrolig dejligt, og det er noget, jeg har arbejdet hårdt på for at få til at lykkes. Heldigvis får jeg også belønning for det hårde arbejde i form af en masse tid på banen, så det er jeg selvfølgelig rigtig glad for, siger han til ob.dk.

Den 26-årige højre back har kontrakt til sommeren 2020 og vil med fortsat ubrudt skadesfrekvens formentlig være et salgsobjekt fra den kommende vinter.

Lige nu er han glad for de vinde, der blæser i Ådalen.

- At vi er inde i en god stime på fem kampe uden nederlag er helt sikkert et plus. Vi har en tro på, at det, vi gør i øjeblikket, er det rigtige, og når vi går på banen, så er vi ikke i tvivl om, at vi kan vinde. Det er en god stime, vi er inde i, og det skal vi holde fast i, så vi kan have en god følelse inden playoff-kampene, der venter mod AGF, siger Ryan Johnson Laursen til ob.dk..