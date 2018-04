Det vil gavne Assens by, at Netto bygger en butik ved Fåborgvej 14-16 i Assens, hævder ny rapport fra Institut for Center-Planlægning A/S. Formand for Assens Handelsstandsforening er enig.

Assens: Det vil være oplagt at placere en ny Netto-butik på 1200 kvadratmeter i Assens på Fåborvej 14-16. Det er vurderingen i en ny rapport, som rådgivningsfirmaet Institut for Center-Planlægning A/S (ICP) har lavet for entreprenørfirmaet Amstrup & Baggesen og Assens Handelsstandsforening. Rapporten, der oplister konsekvenserne for den eksisterende detailhandel ved en ny Netto, er lavet, fordi Netto pønser på at flytte fra Østergade 78 og ud på Fåborgvej. Amstrup & Baggesen samarbejder med Netto omkring byggeriet. Dagligvarebutikker i Assens by Sagen om en ny Netto-butik på Fåborgvej 14-16 i Assens ender efter Stiftstidendes oplysninger formentlig på byrådsmødet i juni.



Assens har disse dagligvarebutikker i dag:



Aldi (Nørre Alle), Fakta (Nørre Alle), Netto (Østergade), Rema 1000 (Østergade) og SuperBrugsen (Søndre Ringvej). Med opland er der også Spar i Ebberup og Dagli'Brugsen i Sandager samt i mindre målestok en tank og kiosk.



En ny, endnu ikke offentliggjort rapport fra Institut for Center-Planlægning A/S er udarbejdet mht. konsekvenserne ved, at Netto flytter deres butik. Den er dog sendt til byrådspolitikerne. Både hos Socialdemokratiet, Radikale og Spar i Ebberup - sammen med De Samvirkende Købmænd - har der tidligere været betænkeligheder ved en flytning. Men rapporten slår fast at "samlet set er det ICP's vurdering, at der ikke vil være butikker, der ikke bliver lukningstruet i forbindelse med en flytning af Netto". Sådan lyder konklusionen. Rapporten tager udgangspunkt i omsætnings- og forbrugsforudsætningerne fra lignende analyser udfra et indkøbsmønster i 2016 - og frem mod 2022 med et uændret indkøbsmønster.

Kan løfte salget

Det vurderes, Netto ved en flytning kan øge sin omsætning med ca. 20-25 mio. kr. Dog vil noget af den omsætning komme fra andre aktører. Rapporten siger estimeret op mod 15 mio. kr. "Der er både tale om bymidten, lokalcenter Nørre Allé (Fakta og Aldi, red.) og de få butikker, der ligger uden for centerstrukturen, herunder tankstationen på Fåborgvej", står der. Spar i Ebberup vurderes til at miste fem mio. kr. Afstanden mellem Netto og Spar er i dag på ca. 6,5 km. Ved en flytning 5,2 km. Selv om Netto estimeret tager af kagen, vil det gavne Assens by alligevel. Dækningsgraden for dagligvarer i Assens by er i 2016 beregnet til 137 procent. Dvs. omsætningen i dagligvarebutikkerne i byen er større end det potentielle forbrug hos forbrugere. I 2013 var tallet 158 procent. Der er sket et fald og Assens by har "mistet betydning som handelsby både for sine egne forbrugere, men også for forbrugere i oplandet til byen", lyder det i rapporten. En flytning af butikken vurderes at kunne være med til at hæve handelsbalancen, fordi Netto i Østergade i dag ikke har optimale driftsforhold, hævder rapporten. Dagligvarehandlen vil kunne genere en kundestrøm til byen.

Formand håber på byrådet