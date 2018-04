De resterende faggrupper under regionerne er natten til lørdag blevet enige med arbejdsgiverne om en ny overenskomst.

FTF og Akademikernes Centralorganisation (AC) valgte natten til onsdag at forlade forhandlingerne, da regionerne indgik en aftale med LO-grupperne på grund af uenigheder om den betalte spisepause.

Men det er der tilsyneladende fundet en løsning på.

FAKTA: FTF og Akademikerne indgår aftale med regionerne Natten til lørdag er der indgået en aftale om en ny overenskomst på det regionale område for faggrupperne under FTF og Akademikernes Centralorganisation.



Dermed er der lavet forlig for samtlige 120.000 ansatte under regionerne, efter at forbundene under LO blev enige om en aftale natten til onsdag.



De to aftaler ligner på mange punkter hinanden.



Den seneste aftale indeholder følgende punkter:



* En lønramme på 8,10 procent (inklusive reststigning på 0,6 procent) over tre år, herunder:



- generelle lønstigninger på 6,10 procent og forventet udmøntning fra reguleringsordningen på 0,71 procent.



- midler til de enkelte organisationers forhandlinger på 0,35 procent.



- puljer til særlige formål og prioriterede grupper mm på 0,34 procent.



* En reguleringsordning, der ikke længere indeholder et såkaldt privatlønsværn, men sikrer en tilnærmelsesvis parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked.



* Løsning af udfordringerne omkring den betalte spisepause.



* Orlov med fuld løn til forældre til et dødfødt barn.



* Omsorgsdage til regionalt ansatte plejeforældre.



* Ret til fravær med løn ved fertilitetsbehandling.



* Orlov, hvis en regionalt ansat akut tager et spædbarn i pleje.



* En ny aftale om ferie.



* Åremålsansættelse: reduktion i fratrædelsesbeløb samt stop for fratrædelsesgodtgørelse ved fortsat ansættelse.



* Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært.



* Et projekt med fokus på arbejdsmiljøet.



Kilder: Danske Regioner

- Vi er gået til de her forhandlinger for at sikre den betalte spisepause, som vi har haft siden 1921, og det har vi fået. Vi har fået en overenskomstsikret betalt spisepause i regionerne, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Akademikerne har dog tilsyneladende måtte afgive en lille bid af den lønstigning, der blev forhandlet på plads mellem regionerne og LO-grupperne onsdag, for at få sikkerhed for den betalte spisepause

- Vi har betalt et beløb i forhold til, at vi kan få den spisepause, så vi har et økonomisk mellemværende. Det er ikke nogen stor størrelse, og vi har lavet et fornuftigt resultat, siger formanden.

I lighed med AC var FTF heller ikke tilfreds med den aftale, som regionerne indgik med LO-grupperne onsdag omkring spisepausen.

Men ifølge chefforhandler Grete Christensen er der nu fundet en løsning, der tilfredsstiller alle parter.

- Vi har i dag fået arbejdet med aftalen omkring spisepausen både for FTF-gruppen og AC'erne. Og der er fundet løsninger for begge grupper, som tilfredsstiller os, siger Grete Christensen.

I modsætning til AC har Grete Christensen valgt at tro på regionernes løfter om, at man ikke vil røre ved den betalte spisepause.

- Vi har erkendt, at regionerne så mange gange har bedyret, at de aldrig kunne finde på at røre ved den spisepause, siger Grete Christensen.

- Så derfor har vi valgt at frafalde vores krav på det område, og så lever vi med den bestemmelse, som vi har. Hvis der bliver rørt ved den (den betalte spisepause, red.), så forbeholder vi os retten til at rejse den i et voldgiftssystem, siger hun.