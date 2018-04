FC København kravlede op på Alka Superligaens tredjeplads, da holdet slog AC Horsens med 3-2 på udebane fredag aften.

Holder københavnerne tredjepladsen sæsonen ud, vil de have mulighed for at komme i Europa i næste sæson, og det vil betyde meget for klubben ifølge William Kvist.

- Det vil give så meget, hvis vi trods en svær sæson kan komme i Europa. Det vil være vigtigt i forhold til selvforståelsen, økonomien, siger han.

- Det er specielt vigtigt, når klubben er bygget op omkring, at vi både skal spille Superliga, pokalfodbold og være ude i Europa hver sæson, siger William Kvist.

- Det er vigtigt, at vi har de store danske hold ude i Europa til at skrabe point hjem, så vi kan give dansk fodbold og Superligaen noget positiv omtale.

Ifølge William Kvist har der været tegn på mæthed i FCK-truppen, som har betydet, at denne sæson ikke har været på det vanlige for FCK.

- Gennem to år har vi haft så meget succes, og samtidig har nogle vigtige kulturbærere forladt klubben. Kombineret med nogle uheldige skader har vi ikke ramt det niveau, vi tidligere har gjort.

- Det gælder for alle, om det så er fodboldklubber eller store firmaer som Lego og Mærsk, at det kan være svært at fortsætte i samme dur hele tiden.

- Næste sæson bliver dog bedre. Det kan du gange med 1000, siger William Kvist.