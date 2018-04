Danmark var imod et forbud mod pesticider, der kan dræbe bier. Kun to andre lande var enige med Danmark.

Europas bier behøver ikke længere bekymre sig for neonikotinoider, der er en type sprøjtemidler, som er skadelig for bier.

Efter en afstemning i EU fredag er medlemslandene blevet enige om et forbud. Det indføres, efter at en videnskabelig gennemgang har bekræftet, at stofferne er skadelige for bier, når de bruges udendørs.

Konsekvensen er, at al udendørs brug af de tre stoffer imidakloprid, klotianidin og tiamethoxam vil blive forbudt.

- Biers helbred er afgørende vigtigt for mig, fordi det handler om mangfoldighed i naturen, madproduktion og miljø, siger EU-kommissær Vytenis Andriukaitis.

Danmark stemte sammen med Tjekkiet og Rumænien som de eneste imod et forbud.

Hos Danmarks Naturfredningsforening jubler man over nyheden.

- Det er en sejr for naturen, fordi det altid er svært at få naturens behov sat over landbrugserhvervets.

- Men her har langt de fleste EU-lande heldigvis valgt at tage biernes parti, siger Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i en pressemeddelelse.

Flere har ment, at pesticiderne har været med til at få verdens bestand af bier ned. Skaderne går fra, at bierne bevæger sig anderledes, til at de slet ikke kan bevæge sig og til sidst dør.

Insektmidlerne kan også ødelægge biernes signaler, så de ikke kan sanse og finde rundt, som de plejer.

Der er registreret cirka 290 forskellige arter af bier i Danmark. Honningbien er en af dem.

Både honningbier og vilde bier bestøver planter og afgrøder. Værdien af deres bestøvning af afgrøder i Danmark anslås til cirka en milliard kroner årligt.