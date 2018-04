Mindehøjtidelighed

Arlette Andersen, som har lagt navn til, deltager i arrangementet. Per Larsen, formand for Børnerådet, taler.

Fredericia: For anden gang uddeles Arlette Andersens frihedspris i Fredericia. Det foregår i forbindelse med Danmarks befrielse ved et arrangement 4. maj. - Det er andet år, at unge mennesker i Fredericia Kommune har haft mulighed for at søge Arlette Andersens frihedspris, og interessen har været enorm. Det viser, at vores unge mennesker tager prisen til sig, siger viceborgmester og formand for 4. maj-komitéen, Ole Steen Hansen (S) i en pressemeddelelse.

Det er Danske Bank, Fredericia Gymnasium, Fredericia Dagblad og Fredericia Kommune, der sidste år indstiftede prisen. Arlette Andersen deltager i overrækkelsen af prisen, som kommer til at forgå på Fredericia Rådhus.

Det, der skete i koncentrationslejrene under anden verdenskrig, var så ufatteligt, at det kan være svært at tro på. Men nu 93-årige Arlette Andersen fra Fredericia, som er af fransk oprindelse, er en af dem, der kan bekræfte, at det virkelig var rædselsvækkende. Som 19-årig blev hun arresteret og spærret inde i udryddelses- og arbejdslejren Auschwitz. I halvandet år kæmpede hun en daglig kamp for liv og død.

I 1990 satte hun sig selv på en mission for historien. Så længe hun kunne, ville hun fortælle om rædslerne i kz-lejren, så flest muligt af den nye generation ved, at det er rigtigt, at nazisterne på umenneskelig vis pinte og dræbte deres jødiske medmennesker. Arlette Andersen tager ikke længere ud og holder foredrag om sine oplevelser, men hun nåede at holde over 400 foredrag for bl.a. gymnasieelever rundt om i Danmark, inden hun stoppede p.g.a. sin høje alder.

Arrangementet indledes kl. 18.30 på pladsen foran Fredericia Banegård.

Årets hovedtaler er pensioneret chefpolitiinspektør og formand for Børnerådet Per Larsen. Efter hovedtalen vil navnene på de faldne i Fredericia bliver læst op. Siden er der fakkeltog til rådhuset. Her vil formand for Kultur- og Idrætsudvalget Lars Ejby Pedersen (S) holde en tale for frihed, og frihedsprisen blive uddelt af borgmester Jacob Bjerregaard (S). /EXP