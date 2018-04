Forsvaret blev tilkaldt for at undersøge en mistænkelig genstand i København.

Københavns Politi er færdig med sine undersøgelser på Søndre Fasanvej, hvor man blev kaldt ud i forbindelse med en brand.

I forbindelse med slukningsarbejdet fandt man en mistænkelig genstand, som man var nødt til at undersøge nærmere.

- Det var opladning af batterier til cykler, der gik galt og batteri eksploderede, skriver politiet på Twitter.

Tasja Parize, der er kommunikationschef i Københavns Politi, sagde tidligere fredag aften, at området var afspærret, og at nogle beboere blev evakueret.

Ingen personer er kommet til skade, men køkkenet i lejligheden, hvor branden opstod er blevet beskadiget.

Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, EOD, blev tilkaldt for at undersøge genstanden nærmere, men her har man altså konstateret, at det ikke var noget alvorligt.