Overenskomstaftalen på det kommunale område, der omfatter 500.000 offentligt ansatte, er godt nyt for dansk økonomi.

Sådan lyder analysen fra Tore Stramer, der er cheføkonom hos Nykredit.

- Set med mine økonombriller så er overenskomstaftalen godt nyt for dansk økonomi. Den aftalte lønvækst vil bidrage med lidt ekstra fart til opsvinget og vil samtidig ikke skade konkurrenceevnen.

FAKTA: Det ved vi om aftalen for de ansatte i kommunerne En aftale om nye overenskomster for alle ansatte i kommunerne er faldet på plads fredag kort før middag.



Her er, hvad vi ved om aftalen:



* Den gælder for tre år. Dermed skal der forhandles overenskomster igen i foråret 2021.



* Aftalen har en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent.



* Herunder er der afsat 500 millioner kroner i en pulje målrettet sosu'er og sygeplejersker, som skal medvirke til at løse rekrutteringsudfordringer i kommunerne. Derudover er afsat 85 millioner kroner til en ligelønspulje.



* Det såkaldte privatlønsværn afskaffes. Det betyder, at lønudviklingen i det private ikke kan løbe hurtigere end i det offentlige. En reguleringsordning skal fortsat sørge for, at de to følges ad.



* Arbejdsgiveres krav om forringelse af seniorordningen er frafaldet. Kravet gik på, at de ældre ansatte skulle vente flere år på at få de ekstra fridage, som seniorordningerne giver.



* Der er aftalt en ny arbejdstidsaftale for lærere og undervisere.



* Der er aftalt sikring af den betalte spisepause for alle grupper.



Kilder: KL, Bupl, FOA og Akademikerne.

- Det er bestemt bestået, skriver han i en analyse.

Han skriver samtidig, at det største skridt, der er blevet taget fredag, er, at det ikke ender med en storkonflikt.

- En storkonflikt kunne potentielt have barberet fem til syv milliarder kroner af bnp om ugen, svarende til 0,4 procent af årligt bnp.

Kort før middag fredag kunne to lettede topforhandlere fra det kommunale område smilende afsløre, at de havde indgået et forlig, som gælder for alle de omkring 500.000 ansatte i kommunerne.

FAKTA: Aftale om lærernes arbejdstid er sparket til hjørne Lærerne har ikke fået en aftale om arbejdstider på plads, selv om der er blevet indgået et kommunalt forlig.



Her kan du se indholdet af forliget:



* Parterne, Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation, er blevet enige om et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode.



* Den vil blive ledet af en undersøgelseskommission med en formand, som de to parter udpeger.



* Kommissionen forpligter sig til at afdække, hvordan arbejdstidsreglerne harmonerer med lærernes mulighed for at skabe en kvalificeret undervisning.



* Parterne er blevet enige om, at der skal findes en løsning i et nyt forhandlingsforløb, der skal være afsluttet senest i 2021.



* Forliget omfatter derudover en aftale om, at undersøgelseskommissionen også skal komme med forslag til, hvordan folkeskolen og øvrige undervisningsområder bedre kan spille sammen.



* Desuden indebærer forliget, at lærerne skal aflønnes bedre for at deltage i lejrskoler.



Kilder: Aftalepapiret.

Topforhandler for de kommunalt ansatte, formand for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, og forhandler for kommunerne, Michael Ziegler (K), er dermed efter lang tids intense forhandlinger blevet enige.

Fra dem lød det, at forliget indeholder løsninger på de helt store knaster, som har gjort forhandlingerne svære undervejs.

Det er lønrammen, sikring af betalt spisepause - og ikke mindst lærernes arbejdstid. En egentlig aftale om lærernes arbejdstid lader dog alligevel vente på sig.

FAKTA: Det ved vi om aftalen for de ansatte i kommunerne En aftale om nye overenskomster for alle ansatte i kommunerne er faldet på plads fredag kort før middag.



Her er, hvad vi ved om aftalen:



* Den gælder for tre år. Dermed skal der forhandles overenskomster igen i foråret 2021.



* Aftalen har en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent.



* Herunder er der afsat 500 millioner kroner i en pulje målrettet sosu'er og sygeplejersker, som skal medvirke til at løse rekrutteringsudfordringer i kommunerne. Derudover er afsat 85 millioner kroner til en ligelønspulje.



* Det såkaldte privatlønsværn afskaffes. Det betyder, at lønudviklingen i det private ikke kan løbe hurtigere end i det offentlige. En reguleringsordning skal fortsat sørge for, at de to følges ad.



* Arbejdsgiveres krav om forringelse af seniorordningen er frafaldet. Kravet gik på, at de ældre ansatte skulle vente flere år på at få de ekstra fridage, som seniorordningerne giver.



* Man er blevet enige om, at en endelig aftale om arbejdstider for lærere og undervisere skal være på plads inden 2021. En uvildig undersøgelseskommission nedsættes.



* Der er aftalt sikring af den betalte spisepause for alle grupper.



Kilder: KL, Bupl, FOA og Akademikerne.

Tore Stramer fra Nykredit mener ikke, at lønstigningerne vil hæmme konkurrenceevnen.

- Der er således ikke umiddelbart udsigt til, at lønudviklingen i den offentlige sektor vil bidrage til et tydeligt uhensigtsmæssigt lønpres i den private sektor, skriver han.