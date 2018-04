Det bliver nok svært for lærernes formand, topforhandler Anders Bondo Christensen, at få mobiliseret stor opbakning til det forlig, han har indgået med kommunerne.

Det vurderer arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet.

- Det er helt åbenlyst, at han får brug for alle talegaver, når han skal ud i landet og overbevise sine medlemmer om, at de skal stemme ja. Der vil være en stor mobilisering af nejstemmer, siger Henning Jørgensen.

FAKTA: Det ved vi om aftalen for de ansatte i kommunerne En aftale om nye overenskomster for alle ansatte i kommunerne er faldet på plads fredag kort før middag.



Her er, hvad vi ved om aftalen:



* Den gælder for tre år. Dermed skal der forhandles overenskomster igen i foråret 2021.



* Aftalen har en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent.



* Herunder er der afsat 500 millioner kroner i en pulje målrettet sosu'er og sygeplejersker, som skal medvirke til at løse rekrutteringsudfordringer i kommunerne. Derudover er afsat 85 millioner kroner til en ligelønspulje.



* Det såkaldte privatlønsværn afskaffes. Det betyder, at lønudviklingen i det private ikke kan løbe hurtigere end i det offentlige. En reguleringsordning skal fortsat sørge for, at de to følges ad.



* Arbejdsgiveres krav om forringelse af seniorordningen er frafaldet. Kravet gik på, at de ældre ansatte skulle vente flere år på at få de ekstra fridage, som seniorordningerne giver.



* Der er aftalt en ny arbejdstidsaftale for lærere og undervisere.



* Der er aftalt sikring af den betalte spisepause for alle grupper.



Kilder: KL, Bupl, FOA og Akademikerne.

Efter at topforhandlerne på det kommunale område fredag har præsenteret et samlet forlig, er det nu op til medlemmerne i de enkelte organisationer at stemme ja eller nej til den samlede pakke.

Aftalen indeholder ikke en arbejdstidsaftale for lærerne, men i stedet en undersøgelseskommission, der skal se på området i løbet af næste overenskomstperiode.

- Han har ikke fået noget af det, de gik til forhandlingerne med om en ny arbejdstidsaftale, siger Henning Jørgensen.

FAKTA: Aftale om lærernes arbejdstid er sparket til hjørne Lærerne har ikke fået en aftale om arbejdstider på plads, selv om der er blevet indgået et kommunalt forlig.



Her kan du se indholdet af forliget:



* Parterne, Kommunernes Landsforening og Lærernes Centralorganisation, er blevet enige om et forpligtende forhandlingsforløb i den kommende overenskomstperiode.



* Den vil blive ledet af en undersøgelseskommission med en formand, som de to parter udpeger.



* Kommissionen forpligter sig til at afdække, hvordan arbejdstidsreglerne harmonerer med lærernes mulighed for at skabe en kvalificeret undervisning.



* Parterne er blevet enige om, at der skal findes en løsning i et nyt forhandlingsforløb, der skal være afsluttet senest i 2021.



* Forliget omfatter derudover en aftale om, at undersøgelseskommissionen også skal komme med forslag til, hvordan folkeskolen og øvrige undervisningsområder bedre kan spille sammen.



* Desuden indebærer forliget, at lærerne skal aflønnes bedre for at deltage i lejrskoler.



Kilder: Aftalepapiret.

Parterne i staten og regionerne forhandler fredag tidlig aften fortsat i Forligsinstitutionen. Der er sidste deadline på tirsdag den 1. maj.

Når resultatet står klart, er det op til medlemmer i de organisationer, der er en del af en aftale, at stemme om forliget.

Først skal forligsmand Mette Christensen beslutte, om aftalerne på tværs af sektorer og faggrupper skal sammenkædes, eller om fagforeningerne i kommuner og regioner skal tage individuelt stilling. Hvis medlemmerne stemmer nej, vil en konflikt bryde ud.

- Hvis man stemmer alene, kan det blive et nej hos lærerne. Hvis forligsmanden sammenkæderne områderne og vælger, at alle stemmer skal lægges i en stor kurv, så er det svært at få nej, siger han.

Ifølge forligsmandsloven kræver forkastelse af en aftale, at et flertal stemmer imod.

Men hvis mindre end 40 procent af de stemmeberettigede har deltaget i afstemningen, skal flertallet bestå af mindst 25 procent af de stemmeberettigede.

Processen med afstemninger tager typisk to til tre uger, efter en aftale er faldet på plads, siger Henning Jørgensen.

Fagforeningerne er forpligtede til at oplyse medlemmerne om resultatet før en afstemning.

I de kommende uger skal Anders Bondo Christensen møde lærernes tillidsfolk på skolerne, inden aftalen skal sendes til afstemning blandt medlemmerne.

- Der vil helt sikkert være nogle, der stemmer nej, fordi de er frustrerede over, at det ikke blev til en aftale, erkender han.