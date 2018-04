Bogense: - Jeg synes, vi laver en modig udstilling. Der skal mod til at stå frem midt i en proces. Og jeg er stolt og glad for at have kursister, der tør det. De har arbejdet hårdt for det resultat, der vises på udstillingen.

Sådan siger Lisbeth Krag om den sommerudstilling, der er fernisering på lørdag den 5. maj klokken 14 til 16 i Lisbeth Krags billedskole på Østre Havnevej 14.

- Det har været et meget anderledes år i år, hvor vi faktisk stadigvæk er i gang med en proces - nogle af billederne er ikke færdig endnu, men vi har alligevel valgt at vise dem frem, så beskuer har mulighed for at se en proces," fra skitse til maleri," fortæller Lisbeth Krag i en pressemeddelelse.

De voksne kursister har malet portrætter af familiemedlemmer og venner, mens børnene lagde ud med at lave en lang frise af deres fritidsinteresser.

- Vi har desuden besøgt fiskerhytterne over for billedskolen og lavet tegninger af, hvordan vi tror, der ser ud inden i hytterne, det er der kommet mange sjove billeder ud af, siger billedskole-læreren. (bett)