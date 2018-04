Otterup: Med foråret i fuldt flor er det atter tid til at få ryddet op ved andedammen ved Bryggerivej i Otterup. Det sker på søndag den 6. maj, når Otterup Andedamslaug fra klokken 9 holder arbejdsdag og laugsmøde.

Men uden mad og drikke, dur helte som bekendt ikke, så dagen begynder med morgenkaffe og brød, før arbejdet med at rydde op, beskære buske og generel smukkesering af området går i gang.

Når arbejdet er overstået, er der omkring klokken 12 laugsmøde med orientering om anderigets tilstand og fremtidsplaner.

Omkring 12.30 er der gratis grillpølser til alle. Hele dagen er der mulighed for at købe laugsbeviser, og alle, der har sådan et bevis, eller ønsker at købe det, er velkomne hele dagen, oplyser Børge Nielsen fra Otterup Andedamslaug i en pressemeddelelse.

Hvis du ikke har mulighed for at møde op på dagen, kan laugsbeviser købes på telefon 2927 2492 eller 5081 4727 eller på mail bniotterup@gmail.com. (bett)