Lars Bonderup Bjørn valgte at skrive sine lønforhold ind i forordet til årsrapporten for Ewii. I andre årsrapporter skal man lede lidt for at finde tallene, men de fremgår både af SE koncernens og Energi Fyns årsrapport. I SE får topchefen 6,1 mio. kroner, mens Energi Fyn betaler 3,7 mio. kroner til direktøren. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen