Røde Kors' bamsetombola rejser rundt på øen 10-12 gange om året, det er en rigtig god måde for Røde Kors Ærø at komme udenfor Ærøskøbing, hvor lokalafdelingen har sine to butikker.

- Den gør, vi kommer ud af Ærøskøbing, hvor vi har vores to butikker. Bamsetombolaen er en slags ambassade for os. Her bliver vi set, og når vi så taler med gæsterne, bliver vi altid spurgt ind til vores andre projekter, siger Claus Nielsen.

Når Røde Kors Ærø henvender sig til arrangementer for at deltage, får foreningen ofte standpladsen gratis. Det betyder meget for Røde Kors, men hjælp fra lokale betyder lige så meget, fortæller Claus Nielsen.

- Nogle gange tilbyder en lokal erhvervsdrivende eller lignende at arbejde i tombolaen i en håndfuld timer. Det betyder meget, at der er et kendt ansigt. Opgaven består jo meget af at snakke, siger Claus Nielsen, og fortsætter:

- Vi trækker normalt et pænt antal mennesker, derfor har vi også oplevet, at andre boder gerne vil ligge ved siden af os.

Røde Kors' bamsetombola blev oprindeligt doneret af organisationen Lions. Når dragedagene er slut, vil boden efter en enkelt fridag være at finde til 1. maj talen i Anlægget i Ærøskøbing.