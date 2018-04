Lokalsport

Fodbold, Serie 1, Pulje 1

Tved BK-Nyborg G- & IF 1-4 (0-2)

Heller ikke Tved kunne sætte en stopper for Nyborgs målmaskine, der igen viste, at spillet frem ad banen fungerer. Masser af velkomponerede angreb førte dog kun til to scoringer før pausen.

Bekir Demirovic afsluttede to af dem, efter henholdsvis 19 og 36 minutter til halvlegsføringen, og kort efter pausen havde han mulighed for at fuldbyrde sit hattrick, men brændte i en ellers god position.

Simon Larsen var dog over riposten og scorede til 0-3. Efter en time var det Rasmus Larsen, der efter flot oplæg fra Patrick Johansen, helflugtede bolden ind til Nyborgs sidste scoring. Igen svigtede koncentrationen lidt i slutfasen, hvor forsvaret igen indkasserede en sen scoring.

Det var forventet, at kampen ville blive sværere end de seneste tre mod rækkens bundhold, men Tved, der ellers har haft en god start på foråret, hvor det kun er blevet til et beskedent nederlag på 1-2 hos topholdet Svendborg, var Nyborg underlegne i alle spillets faser.

I næste kamp venter årets hidtil sværeste opgave, når Dalum gæster Nyborg. Et hold, der ikke siden september har tabt, og i denne runde spillede 1-1 mod Svendborg. Dalum er blot tre point efter Nyborg, men for to kampe færre.

- Vi ved, at det bliver en svær opgave, men kan vi spille lige så koncentreret, som i de seneste kampe, hvor vi producerer mange chancer, og ikke giver mange væk, er der bestemt mulighed for sejr, sagde Søren Dag, Nyborgs træner, med henvisning til den kamp.

Tårup, der var oversidder i denne runde, er forsat nummer to i rækken, a point med Nyborg, men for en kamp færre, og har store muligheder for at konsolidere den placering, når et af bundholdene, Allested, er gæster på Tårup Stadion.