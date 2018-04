Egeskov kickstartede sæsonen med at byde velkommen til mere end 4.500 motorcykler. Det vil sige, at tæt på 7.000 motorcyklister besøgte den midtfynske attraktion på åbningsdagen

- Vi dyrker friheden, fællesskabet og motorcyklerne. Jeg er helt klar over, at vores udstyr og påklædning godt kan virke lidt skræmmende på nogle, men det er kun til de falder i snak med os. Og vi er ikke svære at få i tale, smiler den 52-årige fleksjobber, der sammen med sin lille klub har taget turen fra Lolland - netop for at få del i fællesskabet.

- Vi er ikke rockere, vi er bikere, fastslår Søren "Ras" Rasmussen, president for Sons of Heaven, Nakskov.

Egeskov: Det vil nok være uheldigt at kalde Egeskov for en rockerborg. For selv om den midtfynske turistattraktion store bededag sæsonåbnede med kubik i hektolitermål, tilstrækkelig med læder at det kunne tapetsere hele slottet, og rygmærker, der kunne intimerede selv det mest forhærdede slotsspøgelse til at søge sommereksil, så er motorcykelfolket ret insisterende på terminologien:

- For os var vejret perfekt i dag: Stille vind og godt med sol, så vi satte nye rekord med omkring 4.500 motorcykler. Og når vi regner med halvanden deltager på pr. motorcykel, kommer vi tæt på 7.000. Du kan roligt sige, vi kickstarter os lige ind i højsæsonen, bemærker Egeskov-direktør Henrik Neelmeyer, som har haft fem mand fuldtidsbeskæftiget en uge med at gøre klar til at tage imod bikerne.

- Når Dyrehavsbakkens åbning er blevet sådan et trækplaster for MC-folket, skal vi så ikke åbne med at tilbyde gratis adgang til folk på motorcykel?

Det er et fællesskab, der er vokset kolossalt, siden motorcykelentusiasten grev Michael Ahlefeldt for få år siden foreslog:

De er mere en velkomne i slottets omgivelser:

- Der er jo de store glade bamser, som har let til et kram, der kommer her for at hygge sig, møde venner og se på den den store motorcykelsamling, som Michael Ahlefeldt, og hans far, der også var motorcykelentusiast, har bygget op, siger Neelmeyer.

Søren "Ras" Rasmussen, som sammen med fruen Hanne "Lykke" Rasmussen kom flydende ind på såkaldt pølsevogn, en seks-cylindret Honda Goldwing 1500 med god bagageplads til madkurven, var med for fjerde år.

- Det er et fedt træf. Det ligger så centralt, så man møder folk fra hele landet, og får hilst på mennesker, man måske kun ser den ene gang om året. Det er et højdepunkt for os bikere, siger præsidenten fra lollandske "Sons of Heaven".